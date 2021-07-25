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Kaza korkuttu : 3 kişi yaralandı!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün akşam saat 23.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2021 Pazar 10:09
Kaza korkuttu : 3 kişi yaralandı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Erülkü süpermarket önlerinde Mehmet VURAL (E-26) yönetiminde bulundurduğu EF 447 plakalı araç ile Doğu istikametinden Batı istikametine doğru seyrettiği bir sırada, yine ayni istikamete seyretmekte olan Hatice ARAGÜL (K-60)’in kullanımında bulunan RK 409 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı..

Kaza sonucu yaralan EF 447 plakalı araç sürücüsü Mehmet VURAL , RK 409 Plakalı araç sürücüsü Hatice ARAGÜL ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Nezire ÖRÜ olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek acil serviste ilk tedavilerine müteakip yine aynı serviste müşahade altına alındılar.

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Anahtar Kelimeler:
Erülkü Kaza
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