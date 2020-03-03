Kayseri’de Başbakan Tatar Onuruna Yemek Verildi

TATAR YARIN KONFERANS VERECEK
Kayseri, 3 Mart 20 Kayseri'de bulunan Başbakan Ersin Tatar onuruna akşam yemeği verildi.
Başbakan Tatar yarın Kayseri Üniversitesi'nde “Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü” konulu konferans verecek.
(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI
TATAR YARIN KONFERANS VERECEK
TATAR YARIN KONFERANS VERECEK
Kayseri, 3 Mart 20 Kayseri'de bulunan Başbakan Ersin Tatar onuruna akşam yemeği verildi.
Başbakan Tatar yarın Kayseri Üniversitesi'nde “Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü” konulu konferans verecek.
(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI