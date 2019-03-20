Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu



28 MART-11 NİSAN TARİHLERİNDE MEVLEVİ ATIŞ ALANINDA HAVAN ATIŞI YAPILACAK



VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ



Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Mevlevi bölgesinde 25 Şubat-15 Mart tarihlerinde yapılan atışlarda yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler olduğu duyuruldu.



Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, patlamamış mermilere karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan, 28 Mart-11Nisan tarihleri arasında Mevlevi Atış Alanında gerçekleştirilecek havan atışları nedeniyle, atış yapılacak tarihlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girilmemesi istendi.



Atış yapılacak bölgeler şöyle:



“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu-Karpaşa hattının doğusu.



Doğuda: Yumru T.-Tepeyayala mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı,



Güneyde : Yuvacık Köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi Köyü 500m. hattının kuzeyi.



Kuzeyde: Karpaşa-Özhan köyü, Kılıçarslan köyü 700m. güneyinden geçen

Hattın güneyi.”



(TUĞ/ÖK)