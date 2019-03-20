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Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu

28 MART-11 NİSAN TARİHLERİNDE MEVLEVİ ATIŞ ALANINDA HAVAN ATIŞI YAPILACAK

Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu

28 MART-11 NİSAN TARİHLERİNDE MEVLEVİ ATIŞ ALANINDA HAVAN ATIŞI YAPILACAK

20 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Kaymakamlık, Mevlevi Bölgesinde Yeri Tespit Edilemeyen Patlamamış Mermiler Olduğunu Duyurdu


28 MART-11 NİSAN TARİHLERİNDE MEVLEVİ ATIŞ ALANINDA HAVAN ATIŞI YAPILACAK

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

Lefkoşa, 20 Mart 19 (.): Mevlevi bölgesinde 25 Şubat-15 Mart tarihlerinde yapılan atışlarda yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler olduğu duyuruldu.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, patlamamış mermilere karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, 28 Mart-11Nisan tarihleri arasında Mevlevi Atış Alanında gerçekleştirilecek havan atışları nedeniyle, atış yapılacak tarihlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girilmemesi istendi.

Atış yapılacak bölgeler şöyle:

“Batıda: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu-Karpaşa hattının doğusu.

Doğuda: Yumru T.-Tepeyayala mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde : Yuvacık Köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi Köyü 500m. hattının kuzeyi.

Kuzeyde: Karpaşa-Özhan köyü, Kılıçarslan köyü 700m. güneyinden geçen
Hattın güneyi.”

(TUĞ/ÖK)

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