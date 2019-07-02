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Kaymakamlar Ankara’ya "mesleki Ve Kültürel Gelişim” Ziyareti Gerçekleştiriyor

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Kaymakamlar Ankara’ya “Mesleki ve Kültürel Gelişim” ziyareti gerçekleştiriyor.

Kaymakamlar Ankara’ya "mesleki Ve Kültürel Gelişim” Ziyareti Gerçekleştiriyor

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Kaymakamlar Ankara’ya “Mesleki ve Kültürel Gelişim” ziyareti gerçekleştiriyor.

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
Kaymakamlar Ankara’ya

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 (.): Kaymakamlar Ankara’ya “Mesleki ve Kültürel Gelişim” ziyareti gerçekleştiriyor.
 
Merkez Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede bulunan tüm kaymakamlar, bilgilerini tazeleme ve Mülki İdare konusunda inceleme yapmak amacıyla Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın kafile başkanlığında Ankara’ya "Mesleki ve Kültürel Gelişim” ziyareti gerçekleştirecek. 

Açıklamada, eğitimin, 3-5 Temmuz tarihleri arasında program dâhilinde TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığı arasında yapılan karşılıklı Hizmet İçi Eğitim kapsamında KKTC deki 6 ilçe Kaymakamlarından oluşacağı kaydedildi.

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Birçok kurum başkanlıklarının ziyaret edileceği ve bilgiler alınacağı kaydedilen açıklamada, Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından da “Mülki İdare Seminer Programı” yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Ankara Valisi Vasip Şahin ve TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ziyaret edileceği kaydedildi.

(HUR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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