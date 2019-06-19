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Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!

Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:24
Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!

Kaymakam’dan ‘suçsuz’ tutuklama talebi!

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Gazeteci Rana Sarro hakkında Güzelyurt Polis Karakolu’na şikâyetçi oldu, suç unsuru bulunamadığından gazeteciye dava açılamadı.

Olay 17 Haziran Pazartesi günü yaşandı. Kaymakam Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek, gazeteci Rana Sarro’nun köşe yazıları hakkında şikâyette bulundu.

Adli Şube ekipleri, bahse konu yazılarda suça bağlayıcı herhangi bir unsur bulamadıklarından Rana Sarro’nun açık ifadesi alındı fakat aleyhinde dava getirilemedi.

YASADA SUÇ OLMAMASINA RAĞMEN GAZETECİ MEŞGUL EDİLDİ

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Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun, Gazeteci Rana Sarro’nun iki ayrı köşe yazısı ile ilgili polise şikâyette bulunulup soruşturma açılmasını talep etmesi üzerine, Adli Şube ekiplerinin Ceza Yasası’nı didik didik incelediği fakat suça bağlayıcı hiçbir konu bulamadıkları öğrenildi.

Buna rağmen gazeteci Rana Sarro, aleyhinde suç ve dava getirilemeyeceği halde, Güzelyurt Polis Karakolu Adli Şube Amirliği’ne çağırıldı ve açık ifadesi alındı.

ORTADA SUÇ KONUSU YOK, SORUŞTURMA AÇILDI

Ülkenin deneyimli avukatları ise, soruşturma konusu olan “Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…” başlıklı yazıda geçen, “Allah seni de o hayvancıklar gibi bir göz odaya, bir lokma ekmeğe muhtaç etsin inşallah” cümlesinin suç teşkil etmediğini belirtiyor.

YASA DİDİK DİDİK EDİLDİ… SUÇA BAĞLANAMADIĞI HALDE GAZETECİ KARAKOLA ÇAĞIRILDI

Adli Şube ekiplerinin ilgili yasaları gün boyunca incelemesi ve herhangi bir suça bağlayıcı durum bulamamaları sonucunda gazeteci Rana Sarro’ya dava okuyamamalarına rağmen, gazeteci gece vakti apar topar karakola çağırıldı.

Yazıları suça bağlanamadığından, hakkında dava okunamayacağı halde, Kaymakam’ın talebi nedeniyle, gazetecinin polise çağrılarak, köşe yazısı ile ilgili ifadesinin alınması ise abes karşılandı.

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