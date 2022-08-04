Kayıtsız plakasız kamyon 3 yıldır yollarda seyrediyor

KAYITSIZ PLAKASIZ KAMYON 3 YILDIR YOLLARDA SEYREDİYOR

Manşet özel haber

Geçitkale Belediyesinin 3 yıl önce ihale yolu ile aldığı Çekirge isimli çöp toplama kamyonun'un tam 3 yıldır gümrüğe kaydının yapılmadığı ve plakalanmadığı ortaya çıktı .

Kamyonun yollarda görev yapmaya devam ettiği öğrenildi. Gazetemiz muhabirinin yaptığı araştırmada görüşüne başvurduğu gümrük yetkilisinin olayı doğruladığını, burda büyük suç işlendiğini olası bir kazada ise herkesin bu kamyonu satanında başının yanacağını idda ederek yetkilileri göreve çağırdı.