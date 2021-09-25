‘Kayıt Dışı Ekonomi’ paneli düzenlendi

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Moderatörlüğünü Berkan Tokar’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Besim, Maliye eski bakanları Zeren Mungan ile Derviş Kemal Deniz katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da panele katılarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Söz konusu panellerin bir dizi halinde devam edeceğini vurgulayan Erhürman, doğru politikaların uygulanması halinde bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğine dikkat çekti. Panele Erhürman’ın yanı sıra, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK üyeleri ve partililer katıldı.

ERHÜRMAN: “ODAK NOKTASI SADECE PANDEMİ DÖNEMİ DEĞİL”

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Tufan Erhürman, ekonominin sağlamlığının, maliyenin sağlamlığı olduğunu belirtti. Maliyenin sağlamlığının da demokrasinin sağlamlığını getireceğini vurgulayan Erhürman, “Ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı yaratamadığınız sürece, maliyenin ayakta durması zordur” diye konuştu.

Maliyenin kendi ayakları üzerinde duramadığı ortamda demokrasinin ve iradenin arzu edilen noktaya gelmesinin son derece zor olduğunu kaydeden Erhürman, ekonomi ve maliyenin fena halde yıprandığı bu dönemde söz konusu alanda çalışmalar yapmayı çok önemsediklerine dikkat çekti. Bu çalışmanın art arda gelecek seminerler ya da paneller dizisi olacağını kaydeden Erhürman, odak noktalarının sadece pandemi döneminde ekonominin ve maliyenin gördüğü hasar olmayacağını ifade etti.

“BU ÜLKE KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”

Pandeminin bir anda bitmesi durumunda burasının tekrardan “harikalar diyarına” dönmeyeceğini dile getiren Erhürman, çünkü pandemiden öncesinin de iyi olmadığını kaydetti. Pandemi sonrasında çıkış stratejisini belirlerken daha öncesinin de iyi olmadığı gerçeğini görerek hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Bizim iddiamız, doğru politikaların uygulanması halinde bu ülkenin potansiyelinin aslında kendi ayakları üzerinde durmaya yetecek bir potansiyel olduğudur” dedi. Söz konusu alanda uzmanların görüşlerine de ihtiyaçlarının olduğunu belirten Erhürman, davetlerini kabul ettikleri için katılımcılara teşekkür etti.

TOKAR: “KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN YAPI, DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ”

Panelin moderatörlüğünü yapan Berkan Tokar, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması ve demokrasisinin gelişmesi için çok önemli olduğunu kaydetti. Tokar, bunun için de belli bir süredir bu olguyu dile getirmekte ve bununla ilgili düşünceler ürettiklerini ifade etti.

BESİM: “KAYIT DIŞI EKONOMİ KURTULUŞ ARACI OLABİLİR”

Prof. Dr. Mustafa Besim, son dönemlerde yapılan tespitlerde Kuzey Kıbrıs’ta yaratılan gelirin neredeyse yüzde 55’inin ve 60’a kadar bir aralığın kamuya beyan edilmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Kayıt dışı ekonominin kurtuluş aracı olabileceğini kaydeden Besim, “Kayıt dışı ekonomiyi, yardıma bağlı, kurumlarımıza müdahalenin demokrasimize müdahalenin sonlandırılması için kullanabileceğimiz bir araç olarak görüyorum” diye konuştu.

MUNGAN: “EKONOMİK YARDIM ALMADAN YOLA DEVAM EDİLEBİLİR “

Maliye eski Bakanı Zeren Mungan, ekonomik yardım almadan yola devam edilebileceğini vurguladı. Bu konuda sivil toplum örgütlerine çok büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Mungan, “Bütün yasalarda olması gereken, ülkede üretilen hizmetlerin, malların bu ülkenin ekonomisinin gelişmesinde ve oluşmasında temel yapı taşı olduğunu anlatmamız lazım” dedi.

Mungan, muhasebe meslek yasasının geçirilmemesi durumunda verilen mücadelenin bir yerde takılıp kalacağını belirtti.

DENİZ: “EN ÖNEMLİ SEBEP YASALARIN BOŞ BIRAKILMASI”

Maliye eski Bakanı Derviş Kemal Deniz, kayıt dışı ekonominin kökeninde yatan en önemli sebeplerden bir tanesinin, yasaların genelde boş bırakılması olduğunu kaydetti. Bu yasaları tamamlayacak işlerin yapılmadığını ifade eden Deniz, bunun sonucunda da kayıt dışılığın ortaya çıktığını belirtti. Hükümet yetkililerinin son dönemde serbest bölgeden bahsettiğini ifade eden Deniz, “Serbest bölgede gayrı yasal işlere imkan verilir. Serbest bölge için önce gerekli adımların atılıp, gayrı yasallığın önlenmesi gerekiyor” diye konuştu.



