Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Daü-kaem Paneline Konuk Oldu

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (DAÜ-KAEM) tarafından düzenlenen “Reckoning with the Past - Geçmişle Hesaplaşma” başlıklı panele Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Küçük ve ekibi katıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler Basın Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in açılış konuşmasıyla başlayan panelde Gülden Plümer Küçük, Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üye ofisinden araştırma koordinatörü Mine Balman, saha koordinatörü uzman arkeolog Demet Karşılı, laboratuvar koordinatörü adli antropolog İstenç Engin ile kimlik saptama koordinatörü genetik uzmanı Gülbanu Zorba sunum yaptı.

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