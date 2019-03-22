Kayıp Şahıslar Komitesi, İngiltere’de Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleri ve asistanları, 1963-64 ve 74 döneminde İngilizlerin Kıbrıs’ta varlığından dolayı bu dönemlere ait arşivlerin incelenmesi ve burada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarıyla görüşmek üzere İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirdi.

KŞK’dan yapılan açıklamaya göre, 18-22 Mart tarihleri arasındaki ziyarette, Dışişleri Bakanlığı adına FCO Doğu Akdeniz bölüm başkanı Timothy Smart ve Savunma Bakanlığı adına Güney Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs bölümünden Melvin Standen ile FCO binasında görüşen heyete, İngiltere hükümetinin projeye gösterdiği önem ve destek tekrarlandı.

Kıbrıslı Türk üye Gülden Plümer Küçük, her iki tarafın eşit olduğu bu projede sorumlulukların da eşit olduğunu belirtti.

“Friends of Cyprus” grubu üyeleri ve başkanı MP Theresa Villers ile Westminster Parlamentosu’nda görüşen KŞK heyeti, gelişmeleri anlattı ve projenin dengeli ve eşit bir şekilde devam etmesinin önemine işaret etti.

KŞK hem iki toplumlu hem de tek toplumlu olan derneklerle görüşerek hem kayıp ailelerin sorunlarını dinledi hem de toplumlarda bulunan göz şahitlerine bir kere daha çağırıda bulunarak bilgi verecek kişilerin gizli tutulacağını, verilecek bilginin de 50 seneden fazla acı çeken ailelere ışık olacağını vurguladı.

İngiltere ziyareti sırasında, buradaki, derneklerle bir haberleşme ağı kurulduğu da kaydedildi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI