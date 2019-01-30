Kayıp Şahıslar Komitesi Akıncı’ya Bağışından Dolayı Teşekkür Etti



Lefkoşa, 30 Ocak 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi, kendilerine Kıbrıs Türk toplumu adına 75 bin Euro’luk bağışta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkürlerini sundu.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bununla Kıbrıslı Türkler tarafından 3 yıl içinde komiteye yapılan yardımın 433,000 Euro’ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, bu yardımın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı, kimliklendirme ve kalıntıların ailelere teslimi çalışmalarına ve yıllarca çok sayıda aileyi etkileyen belirsizliğe son verilmesi hedefine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne kadar, her iki toplumdan 927 kayıp kalıntısının kimliklendirilip ailelerine teslim edildiği de yer aldı.

(ÖZ/ÖK)

