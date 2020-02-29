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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Kayıp Şehit Hüseyin Ali Arabacı defnedildi

Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

Kayıp Şehit Hüseyin Ali Arabacı defnedildi

Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:27
Kayıp Şehit Hüseyin Ali Arabacı defnedildi
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Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

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1974’ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı için bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’nde sivil tören düzenlendi. 

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, aileler katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye teziyelerini iletti.

Son Güncelleme: 29.02.2020 12:38
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Ali ArabacıTekke Bahçesi Şehitliği
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