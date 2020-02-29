Kayıp Şehit Hüseyin Ali Arabacı defnedildi

Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, aileler katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye teziyelerini iletti.
Son Güncelleme: 29.02.2020 12:38
Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, aileler katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye teziyelerini iletti.