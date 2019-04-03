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Kayıp Şahıslar Komitesi’nden kampanya

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden kampanya

03 Nisan 2019 Çarşamba 09:23
Kayıp Şahıslar Komitesi’nden kampanya

KÜÇÜK: “GÜNEY KIBRIS’TAN BİR REKLAM ŞİRKETİ, KUZEY KIBRIS’TA İSE ARUCAD’IN BİR İLETİŞİM STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE İKİ SAFHALI BİR KAMPANYA YÜRÜTMESİ KARARLAŞTIRILDI” 

“2019’UN 3 AYINDA 13 KALINTIYA ULAŞILDI. BU DA ALINAN TEDBİRLERİN VE KOMİTENİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, kayıpların akıbetlerine ilişkin bilgi sahibi olanları cesaretlendirip, komitenin çalışmalarını görünür kılmak amacıyla planlanan reklam kampanyasının Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile bir Kıbrıslı Rum reklam şirketi tarafından yürütüleceğini belirtti.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Küçük, bu kampanyanın adanın her iki tarafında da Güney Kıbrıs’taki bir reklam şirketi tarafından yürütüleceği haberlerinin doğru olmadığını söyledi. 

Güney Kıbrıs’tan bir reklam şirketi, Kuzey Kıbrıs’ta ise ARUCAD’ın bir iletişim stratejisi çerçevesinde iki safhalı bir kampanya yapması yönünde komitenin karar aldığını belirten Küçük, her iki kuruluşun da henüz planlama aşamasında olan ve mayıs ayında başlaması öngörülen bu kampanyayı gönüllülük esasıyla yürüteceğine işaret etti.

Küçük, “Amaç, kayıp yakınlarına ve komite çalışmalarına görünürlük kazandırmak, bilgisi olan insanlara yardım çağrısı yapmak” dedi.

RUM ÜYENİN GÖREVDEN ALINMASI

Gülden Küçük, soru üzerine, KŞK’daki Kıbrıslı Rum üyenin görevden alınmasının, henüz planlama aşamasında olan kampanyayı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. 

Küçük, Rum üyenin görevden alınma kararını dün öğrendiğini ve kontratın yenilenmeme nedenini bilmediğini vurguladı.

“3 AYDA 13 KALINTIYA ULAŞILDI”

Rum üyenin, komitenin çalışmaları çerçevesinde bulunan kayıp sayısındaki düşüşten dolayı görevden alındığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Küçük, bu kadar yıldan sonra bulunan kayıp sayısındaki düşüşün gayet normal olduğunu ancak olacakları önceden gören komitenin 2018’de yürürlüğe koyduğu yeni bilimsel yaklaşımlar ve stratejilerle bu düşüşü durdurmaya çalıştığını belirtti.

Küçük, “Süreçteki düşüşü engelleyip, çalışmaları aynı seviyede tutmaya çalıştık ve bunun sonucunda 2019 yılının ilk 3 ayında, yağışlı hava muhalefetine rağmen, tüm kazılarda 13 kalıntıya ulaşıldı. Bu da alınan tedbirlerin ve komitenin doğru yolda olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.04.2019 12:36
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