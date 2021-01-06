Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyeliğine Hakkı Müftüzade atandı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müftüzade bu göreve 1 Ocak’tan itibaren atandı. Hakkı Müftüzade’nin özgeçmişi şöyle:
HAKKI MÜFTÜZADE KİMDİR?
Uzun yıllar üst düzey çeşitli diplomatik görevlerde bulunan Hakkı Müftüzade, 2 Mart 1953 tarihinde, Gazimağusa’da dünyaya gelmiştir.
İlkokulu Limasol’da bulunan Sedat Simavi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi İngiltere’de Aldenham School, Elstree – Hertfordshire’da bitirmiştir.
1981’de, Essex Üniversitesi’nde Policy Making & Administration eğitimini tamamlamıştır.
1994 yılında, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluş aşamasında görev alarak vakfın kurucu üyesi olarak görev almıştır.
Müftüzade, 1994 - 1996 yılları arasında, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda Danışmanlık görevini ifa etmiştir. Hakkı Müftüzade 1996 – 2001 yıllarında, KKTC Londra Temsilcisi olarak, 2001 – 2004 yılları arasında ise Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Özel Danışmanı görevini yapmıştır.
2002 -2004 yılları arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Sekreterlik görevini yürüten Müftüzade, 2005- 2010 arasında Cumhurbaşkanı Diplomasi Özel Danışmanı görevini ifa etmiştir. Müftüzade, 2015-2016 arasında Girne Liman Rotary Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunmuş, 2018-2019 yıllarında ise Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan’ın Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi’nde de görev yapan Hakkı Müftüzade, 1 Ocak 2021’de Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyeliği’ne atanmıştır.