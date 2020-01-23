banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122540
ALTIN
299.029
DOLAR
5.9321
STERLİN
7.7891
EURO
6.5570
Feci trafik kazası: 2 yaralı
YİNE KAZA!
3 ay cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ercan'dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR
Girne'de uyuşturucu: 2 tutuklu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU

Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı

Kayıp Şahıslar Komitesi dün, Larnaka'ya bağlı Perivolia/Bahçalar köyü plajında kazı başlattı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı

Kayıp Şahıslar Komitesi dün, Larnaka'ya bağlı Perivolia/Bahçalar köyü plajında kazı başlattı.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:37
Kayıp Şahıslar Komitesi Bahçalar’da kazı başlattı

Komite, geçen yıl aralık ayında Perivolia /Bahçalar'daki bir plajda tesadüfen bulunan insan kalıntılarını korumaya almıştı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, daha önce bulunan ve bir insana ait olduğu belirtilen kalıntıların devamının bulunması için, söz konusu plajda daha büyük bir alanın kazılmasına başlandığını duyurdu.

banner317
Açıklamada, kazıların tamamlanmasının ardından kimlik tespiti için antropolojik ve genetik analizler yapılacağı belirtildi.

Kıbrıs’taki çatışmalı yıllara ait kayıp kişilerin bulunarak kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi için çalışan Kayıp Şahıslar Komitesi, bilgisi olanların +357 22 400142 (Kıbrıs Rum Üye Ofisi) ve 181 (Kıbrıs Türk Üye Ofisi) numaralı telefonları arayabileceğini de hatırlattı.

Son Güncelleme: 23.01.2020 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Ülke insanının kaliteli hizmet alması, devletin güçlenmesi için önemli”
Tatar: “Ülke insanının kaliteli hizmet alması, devletin güçlenmesi için önemli”
Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak; Seçim manifestosunu 6 Şubat’ta açıklayacak
Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak; Seçim manifestosunu 6 Şubat’ta açıklayacak
Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında feci kaza!
Turunçlu-İnönü kavşağı yakınlarında feci kaza!
Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi
Erhürman, Güzelyurt ve Lefke’deydi
Feci trafik kazası: 2 yaralı
Feci trafik kazası: 2 yaralı
Vezirköprü’den Özçınar’a ziyaret
Vezirköprü’den Özçınar’a ziyaret
Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 sitesi için özel komite
Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 sitesi için özel komite
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Perşembe günleri vatandaşla yüz yüze görüşecek
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Perşembe günleri vatandaşla yüz yüze görüşecek
8. Liselerarası Müzik Yarışması Başvuruları Tamamlandı
8. Liselerarası Müzik Yarışması Başvuruları Tamamlandı
Uluçay, Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi Ve Taşkent Doğa Parkı Yetkililerinden Oluşan Heyeti Kabul Etti
Uluçay, Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi Ve Taşkent Doğa Parkı Yetkililerinden Oluşan Heyeti Kabul Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim