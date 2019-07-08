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Kayıp şahıs cinayete kurban gitti

Kayıp şahıs cinayete kurban gitti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
Kayıp şahıs cinayete kurban gitti

Kayıp şahıs cinayete kurban gitti

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1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde Hüseyin Ruso Ortaokulu üzerinde park halindeki bir aracın bagajında ölü bulundu.

Polis soruşturması devam ediyor.

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