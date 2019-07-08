Kayıp şahıs cinayete kurban gitti

1 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde Hüseyin Ruso Ortaokulu üzerinde park halindeki bir aracın bagajında ölü bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.