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Kayıp şahıs aranıyor!
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Kayıp şahıs aranıyor!

11 Aralık 2022 Pazar 10:00
Kayıp şahıs aranıyor!

08.12.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa'da, sakin Deniz BAĞİÇİ (E-19) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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