Kayıp şahıs aranıyor!

08.12.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa'da, sakin Deniz BAĞİÇİ (E-19) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.