Kayıp genç ölü bulundu

KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU 37 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ YARIM İNŞAATIN AVLUSUNDA BULUNDU

Ergün YAHAT

Gazimagusalı Mehmet Açıkalın (37) yaklaşık üç gündür kayıp olarak aranıyordu kayıp gencin cansız bedeni Gazimağusa Sakarya bölgesinde Deniz Plaza yolu üzerinde bulunan 9 katlı yarım insaatın zemin katında bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmasını sürdürürken, ölüm nedeni intihar mı yoksa başka nedenlerden kaynaklandığı yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.