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Kayıp bebek bulundu

24 Eylül 2022 Cumartesi 16:15
Kayıp bebek bulundu

 “Söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımını üstlenmesi için anne tarafından hastanede bir kadın şahsa verildiği tespit edildi”

"Bebek, bakımı için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edildi"

 Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde,  16 Eylül'de  doğumdan sonra serviste olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin tespit edildiği açıklandı.

Polis, kayıp bebekle ilgili açıklama yaparak, söz konusu bebeğin annesinin; ameliyat olacağı gerekçesiyle bebeğin bakımını üstlenmesi için  hastanede bir kadın şahsa verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde olmadığı fark edilen bebekle ilgili  yürütülen soruşturmada, bugün avukatı ile polise başvuran bir kadın şahsın  sorgulamasında, söz konusu bebeğin annesinin ameliyat olacağı gerekçesiyle bu süreçte bebeğin bakımını üstlenmesi için anne tarafından hastanede kendisine verildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada,  bebeğin bakımı için Sosyal Hizmetler Dairesi yetkililerine teslim edildiği de belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 24.09.2022 22:35
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