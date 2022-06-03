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Kayıp aranıyor!

03 Haziran 2022 Cuma 14:01
Kayıp aranıyor!

02.06.2022 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayşe BULUT(K-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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