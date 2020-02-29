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Tufan Erhürman

Kayıp Alman Turist Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yapıldı…

Polis ve itfaiye, 27 Ocak’tan bu yana kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yaptı. 

Kayıp Alman Turist Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yapıldı…

Polis ve itfaiye, 27 Ocak’tan bu yana kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yaptı. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 12:16
Kayıp Alman Turist Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yapıldı…
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Polis ve itfaiye, 27 Ocak’tan bu yana kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz Weiss'in bulunabilmesi için Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede arama yaptı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 08.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen arama faaliyetlerine, 30 polis ve 39 itfaiye mensubu katıldı. 
Aramalar sırasında, bölgedeki yol kenarları, dere yatakları, arazilerde arama çalışmaları yapılırken,  bölgedeki su  kuyularına da itfaiye mensupları tarafından inilerek detaylı aramalar gerçekleştirildi. 

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Arama çalışmalarında Alman turistin izine rastlanmadı.  
Alman turistin bulunabilmesi için Şubat ayı içerisinde, polis, sivil savunma ekipleri ve bölge halkı tarafından hem yaya, hem de drone ile belirli aralıklarla aramalar yapılmış ayrıca bölgedeki kameralar incelenmiş ancak netice alınamamıştı.  
Alman uyruklu Karl Heinz Weiss, 27 Ocak tarihinde Alsancak'ta kalmakta olduğu otelden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
 

Son Güncelleme: 29.02.2020 15:28
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