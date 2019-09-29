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Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu

Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu

29 Eylül 2019 Pazar 19:01
Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulundu

Kayınvalidesini eviyle birlikte yakma tehdidinde bulunan Ziya Alkan şikayet üzerine tutuklandı.

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Zanlı ek tutukluluk talebiyle bugün 29.9.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri alındı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Arif Tansu zanlının 27.9.19 tarihinde Yeşilköy’de yaşayan kayın validesinin evine giderek avlusuna girdiğini ve ayrılma aşamasında olan eski eşinin davasını geri çekmemesi nedeniyle annesi olan şikayetçiye hitaben “evini ateşe verecem”.  “Evinle beraber seni yakacam” diyerek şiddet tehdidinde bulunup mülke tecavüz ve küfür de bulunduğunu aktardı.

Şikayet üzerine zanlının 28.9.19 tarihinde tutuklandığını belirten tahkikat memuru zanlının henüz ifade vermediğini ve şikayetçinin evinin avlusuna da girmediği konusunda beyanı olduğunu aktardı. Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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