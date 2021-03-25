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Kayım: Yemek servisleri devam ediyor

"Nöbetçi sağlık çalışanlarına yemek servisinin durdurulduğu iddiaları doğru değil"

25 Mart 2021 Perşembe 19:38
Kayım: Yemek servisleri devam ediyor
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Califorian Catering Ltd. direktörü Salih Kayım, nöbetlerde bulunan sağlık çalışanlarına ücretsiz verilen yemek servislerinin devam ettiğini aksi iddiaların doğru olmadığını söyledi.

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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayım, Maliye Bakanlığı’nın önceki gün nöbetçi personellere yemek vermeyi durdurması konusu bazı odaklar tarafından doğru olmayan haberler ile başka mecralara taşınmak istendiğini ifade etti.

Kayım, bazı haber kaynakları bugün hastanede yemek verilmediği şeklinde haberler paylaşsa da bugün sorunsuz bir şekilde mevcut catering şirketinin hastanede yemek vermeye devam ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 20:58
Anahtar Kelimeler:
Salih KayımCaliforian Catering LtdCaliforian Catering Ltd. direktörü Salih Kayım
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