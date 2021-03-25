Kayım: Yemek servisleri devam ediyor

Califorian Catering Ltd. direktörü Salih Kayım, nöbetlerde bulunan sağlık çalışanlarına ücretsiz verilen yemek servislerinin devam ettiğini aksi iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kayım, Maliye Bakanlığı’nın önceki gün nöbetçi personellere yemek vermeyi durdurması konusu bazı odaklar tarafından doğru olmayan haberler ile başka mecralara taşınmak istendiğini ifade etti.

Kayım, bazı haber kaynakları bugün hastanede yemek verilmediği şeklinde haberler paylaşsa da bugün sorunsuz bir şekilde mevcut catering şirketinin hastanede yemek vermeye devam ettiğini kaydetti.