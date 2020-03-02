Kayad Ve Ukü’den Ev İçi Şiddetle Mücadele Konferansı

Lefkoşa, 2 Mart 20 (.): Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) ev içi şiddetle mücadele konusunda yarın konferans düzenliyor.
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek olan Ev İçi Şiddetle Mücadele Uluslararası Konferansı’na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı da konuşmacı olarak katılacak.
Prof. Dr. Seray Gökdoğan Moderatörlüğünde yer alacak konferansa Meral Akıncı, Ombudsman Emine Dizdarlı ,Avukat Lara Dimitrijevic ve Araştırmacı Mine Yücel konuşmacı olarak katılacak.
(ID/ŞEB)