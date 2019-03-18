Kayad “birlikte Daha Güçlü” Projesini Tanıttı

EV İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN SİVİL TOPLUM AĞI OLUŞTURULACAK

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, EV İÇİ ŞİDDET, CİNSEL SAĞLIK KONULARININ EĞİTİM MÜFREDATINA ENTEGRE EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

KAYAD BAŞKANI MERAL AKINCI: “BU EĞİTİMİ GENÇLERE VERMEKTEKİ HEDEFİMİZ GENÇLERİN FARKINDALIKLARINI ERKEN YAŞTA ARTIRMAK”

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), ev içi şiddetle mücadele için sivil toplum ağı oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi şiddet, cinsel sağlık hakkında müfredat hazırlayarak var olan eğitim müfredatına entegre etmek amacıyla ‘Birlikte Daha Güçlü’ projesi hazırladı.

KAYAD, Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje duyurusunu yapmak üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda KAYAD Başkanı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Avrupa Birliği Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Müdürü Emilie Crozet konuşma yaptı.

AKINCI

KAYAD Başkanı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele eden projelerinde ev içi şiddet yaşayanlarla temas kuran avukat, polis, öğretmen, sosyal hizmet görevlileri, sağlık çalışanları ve basın mensuplarına eğitimler verildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta ev içi şiddetin yaygınlığını istatistiksel olarak raporlandırmakla kalmayıp, adada kadına yönelik şiddetin yaygın olduğunu gösteren bu veriler doğrultusunda Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı hazırlandığını belirten Akıncı, projeleri aracılığıyla ev içi şiddetin toplumda daha görünür kılındığını ve ülkede adli yardım gibi önemli uygulamalar başladığını söyledi.

Akıncı, KAYAD’ın üç yıl sürecek olan “Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi”nin başta gelen hedeflerinden birinin de ev içi şiddetle mücadele için sivil toplum ağı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bu ağın toplumda ev içi şiddete karşı gözcülük, savunuculuk ve lobi çalışmaları yapmak amacıyla kurulacağını dile getiren Akıncı, “Bu ağ ile Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini KAYAD ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

Akıncı, “Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, ev içi şiddet, cinsel sağlık hakkında müfredat hazırlanıp var olan eğitim müfredatına entegre edilmesinin amaçlandığını söyleyerek, bu eğitimi gençlere vermekteki hedefin gençlerin söz konusu alanlarda farkındalıklarını erken yaştan artırmak olduğunu vurguladı.

“İNTİHAR OLARAK KAPANAN KADIN HİKAYELERİ DİNLENECEK”

Daha önce Kuzey Kıbrıs’ta ev içi şiddet yaygınlığına odaklanan araştırmalarının bu sefer de ülkedeki şüpheli kadın ölümleri ve intiharları hakkında yapılacağını dile getiren Akıncı, “Karanlıkta Şiddet Kalmasın isimli bu çalışmanın hedefi bugüne kadar intihar olarak kapanan kadın hikayelerinin dinlenmesini sağlamaktır. Çünkü her kadın hayatı değerli her hikaye bu yolculuğa ışık tutar niteliğindedir” diye konuştu.

Akıncı, ev içi şiddeti yaşayanlara yardım ve destek sağlayan meslek gruplarına yönelik eğitimleri devam ettirecek ve hazırlanan Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı’nın geçmesini sağlamak için aktif bir şekilde çalışacaklarını ifade etti. Akıncı, “Sizleri de ev içi şiddetin son bulduğu ve cinsel eşitliğin var olduğu günlere adım adım bizimle yürümeye davet ediyoruz” dedi.

CROZET

Avrupa Birliği Destek Ofisi Sivil Toplum Programı Müdürü Emilie Crozet, projenin Kıbrıs’ın kuzeyindeki kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

“Avrupa Birliği’nde yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 22’sinin 15 yaşından beri aile içi şiddete maruz kaldığını göstermektedir” diyen Crozet, AB tarafından finanse edilen KAYAD, Barolar Birliği ile Özel Eğitim ve Psikolojik Hizmetler tarafından 2014-17 tarihlerinde uygulanan “Şiddete Karşı Diren Projesi” kapsamında yapılan ankete göre Kıbrıs’ın istisna olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Aile içi şiddetin sonuçlarının fiziksel zarar, psikolojik tarvma, yoksulluk ve ölüm olduğuna işaret eden Crozet, Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2018’de kadın ve çocuklara yönelik şiddete son verme taahhüdünü teyit ettiğini söyledi.

Crozet, “KAYAD bu projeyle aile içi şiddet konusundaki uzmanlığını Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ile birlikte kırsal ve kentsel kadın örgütlerinin yanı sıra profesyonellerin de farkındalık ve kapasitelerini artıracak, aile içi şiddet mağdurlarına destek sağlayacak ve Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki orta okullarda cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet ve cinsel sağlık eğitimlerini entegre edecekler” dedi.

Proje ekibini tebrik ederek başarı dileyen Crozet, “Cinsiyete dayalı şiddeti ancak güçlerimizi birleştirirsek sonlandırabiliriz. Çünkü Birlikte Daha Güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Gözde Süreç Sarı