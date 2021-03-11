Kayad “Kadının Doğurganlık Hakları“ konulu konferans düzenliyor

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, AB’nin kısmen desteklediği "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi çerçevesinde düzenlenen konferans zoom üstünden gerçekleşecek.

Yarın saat 15.00-17.00 arasında yapılacak konferansta atölye çalışmaları da bulunuyor.

Uluslararası olacak konferansın açılış konuşmasını dernek başkanı Meral Akıncı yapacak. Diğer konuşmacılar ise; Dr.Anna Karamanou, Dr. Minel Özen, Av. Lira Dimitrijovic ve Meliz Akçıl dan oluşuyor. Modoratör ise Mine Yücel. Konferansta anında tercüme de yapılacak.

[email protected] adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.



