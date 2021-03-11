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Kayad “Kadının Doğurganlık Hakları“ konulu konferans düzenliyor

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Kadın ve Doğurganlık Hakları konulu konferans düzenliyor. 

11 Mart 2021 Perşembe 12:45
Kayad “Kadının Doğurganlık Hakları“ konulu konferans düzenliyor
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KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, AB’nin kısmen desteklediği "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi çerçevesinde düzenlenen konferans zoom üstünden gerçekleşecek.
Yarın saat 15.00-17.00 arasında yapılacak konferansta atölye çalışmaları da bulunuyor. 
Uluslararası olacak konferansın açılış konuşmasını dernek başkanı Meral Akıncı yapacak.  Diğer konuşmacılar ise; Dr.Anna Karamanou, Dr. Minel Özen, Av. Lira Dimitrijovic ve Meliz Akçıl dan oluşuyor. Modoratör ise Mine Yücel. Konferansta anında tercüme de yapılacak.

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Konferansa katılmak isteyenler 0533 824 14 14 numaralı telefondan veya kadındanyaş[email protected] adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 13:49
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