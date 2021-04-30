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KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), medeni hallerine bakılmaksızın kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi hedefleyen “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin Meclis’te onaylanıp, toplum tarafından benimsenmesinin bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağını kaydetti.

30 Nisan 2021 Cuma 17:30
KAYAD: “Ev içi şiddeti önleme yasası, toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacak”
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Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), medeni hallerine bakılmaksızın kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeyi hedefleyen “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddet Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”nin Meclis’te onaylanıp, toplum tarafından benimsenmesinin bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağını kaydetti.
KAYAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada açık bir insan hakları ihlali ve bir kamu sağlığı sorunu olarak görüldüğü belirtilerek, Meclis'e sunulan önerinin, kadına yönelik her türlü ev içi şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırılması, kovuşturulması ve giderilmesini amaç edinen Avrupa Konseyi Sözleşmesine (İstanbul Sözleşmesi) uygun olarak hazırlandığına işaret etti.
Açıklamada, KAYAD tarafından hazırlanan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Önerisi”nin siyasi parti ve sivil toplum örtülerinin görüşleri alındıktan sonra 25 Kasım 2020’de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde dönemin Meclis Başkanı’na teslim edildiği kaydedildi.

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Söz konusu yasa önerisinin KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanması ve toplum tarafından sahiplenilip benimsenmesinin gerek Kıbrıs Türk toplumu, gerekse Kıbrıs’ta yaşayan her kadın için mihenk taşı oluşturacağı ve bir toplumsal dönüşüm anlamı taşıyacağı vurgulandı.
Açıklamada, “Bu açıdan yapılacak olan ivedilik oylamasının olumlu sonuçlanmasının ve yasa önerisinin komitede ve genel kurulda erken zamanda yasalaştırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz” denildi.
 

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Son Güncelleme: 30.04.2021 18:19
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