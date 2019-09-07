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Kav’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de

Kanser Araştırma Vakfı’nın  (KAV) gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin 7’ncisi  29 Eylül Pazar Günü Taşkent Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kav’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de

Kanser Araştırma Vakfı’nın  (KAV) gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin 7’ncisi  29 Eylül Pazar Günü Taşkent Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
Kav’ın Parkeoloji Çocuk Etkinliği 29 Eylül’de

Kanser Araştırma Vakfı’nın  (KAV) gelenekselleştirdiği Parkeoloji Çocuk Etkinliği’nin 7’ncisi  29 Eylül Pazar Günü Taşkent Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek.

KAV’dan verilen bilgiye göre, Parkeoloji  Çocuk Etkinliği kayıtları başladı.  “Merak et, kirlen, keşfet!” sloganı ile gerçekleşecek etkinliğe yaşları 5 ile 12 arasında değişen toplam 35 çocuk katılabilecek. 

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Etkinliğe katılacak çocuklar, Taşkent Piknik Alanı’nda, önceki yıllarda olduğu gibi kendileri için özel olarak hazırlanan kazı alanlarında buluntular çıkaracak, kazı ve arkeoloji ile ilgili bilgiler edinecek ve keyifli bir gün geçirecek.

KAV gönüllüleri, etkinliğe sınırlı katılım olacağını ve önceki yıllarda düzenlenen Parkeoloji Çocuk Etkinlikleri’ne halkın gösterdiği ilginin yoğunluğunu hatırlatarak, ebeveynleri sınırlı sayıdaki katılımcılar arasında yer alabilmek için başvurularını erken yapmaya çağırdılar.

Açıklamada, çocuklarını etkinliğe kaydetmek isteyen ebeveynlerin etkinlik koordinatörü Demet Karşılı'yı 0542 869 69 57 numaralı telefondan arayabilecekleri kaydedildi. Ayrıca Whatsapp ile mesaj göndererek kayıt için gerekli olan isim, yaş ve alerji durumu hakkındaki bilgiler iletilebilecek.

Öte yandan Kanser Araştırma Vakfı'na aylık düzenli bağış için “ABONE KAV” , miktar olarak da 10, 25, 50, 75, 100 yazıp 4271'e gönderilebilecek.

Son Güncelleme: 07.09.2019 14:29
Anahtar Kelimeler:
Parkeoloji çocuk Etkinliği
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