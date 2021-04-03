banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

KAV’dan Kanser Haftası mesajı

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) kanser vakalarının yüzde 40’ından fazlasının beslenme ve yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebileceğini, erken tanının ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemenin hayat kurtardığını kaydetti.

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:15
KAV’dan Kanser Haftası mesajı
banner337

KAV 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle açıklama yaptı, Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1956 yılından beri Nisan ayının ilk haftasının Ulusal Kanser Haftası olarak anıldığını anımsattı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ülkemizde kansere karşı bir farkındalık oluşturmayı, kanseri bir kez daha hatırlatmayı, hatırlatırken de kanserden nasıl korunacağımızı, onunla nasıl yaşayabileceğimizi aktarmayı Kanser Araştırma Vakfı (KAV) olarak kendimize misyon edindik. Kanser, tüm dünyada en çok rastlanan hastalıklardan biri olmakla beraber, vakaların %40’ından fazlası beslenme ve yaşam stilleri ile önlenebilir. Üstelik, tedavi yöntemlerinde elde edilen gelişmeler sayesinde ölüm oranlarında da azalma görülmektedir. Buna en büyük etken, oluşturulan farkındalık programlarıyla erken tanının gerçekleşmesi ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelerdir. Son zamanlarda kişiye özel tedaviler sayesinde kemoterapi ve radyoterapi gibi standart uygulamaların yarattığı yan etkilerin aksine, hastayı tedavi ederken hastanın genel sağlık durumu korunabilmektedir. Bu da hastanın daha çabuk iyileşmesine katkı koymaktadır. Bireylerin sağlıklı bir yaşam şeklini benimsemesi, tütün kullanımını azaltması da göz ardı edilmemesi gereken önemli etkenlerdendir. KAV ‘tamamlaycı tıp’ prensibini benimsemiştir. Her zaman bilimsel veriler ışığında yaptığımız öneriler çerçevesinde şeker, tuz, süt ve özellikle işlenmiş hayvansal etlerin tüketilmemesi, mevsiminde yetişen, mümkün olduğunca organik sebze ve meyve tüketilmesi, açık havada spor ve zihinsel sağlığı iyileştiren, kişiye uygun yoga, meditasyon yer almaktadır. Bunlar bireyin hem bedenini hem de ruhunu sağlıklı kılacaktır. Uzmanlar olumlu yaklaşımların kanserden koruduğuna dair elde ettikleri bilimsel verileri yayınlamışlardır. Kanser hastalarımız pandemi sebebi ile tedavilerini de aksatmamalıdırlar. 

banner341
ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NÜN 18’İNCİSİ YAPILDI
Açıklamada, KAV’ın 2003’ten beri her yıl düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nün 18’incisinin bu yıl pandemi kurallarına uygun şekilde bireysel olarak gerçekleştirildiği de kaydedildi.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.04.2021 12:29
Anahtar Kelimeler:
Kanser HastasıKktcKAV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kutlu Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Kutlu Evren, Mustafa Çağatay'ın vefatının 32. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Yağış miktarı
Yağış miktarı
Biyologlardan uyarı
Biyologlardan uyarı
Bazı bölgelerde bugün ve yarın internet kesintisi olacak
Bazı bölgelerde bugün ve yarın internet kesintisi olacak
Hava durumu
Hava durumu
UBP MYK toplantısının ardından  açıklama
UBP MYK toplantısının ardından  açıklama
Alkol şişede durduğu gibi durmadı
Alkol şişede durduğu gibi durmadı
KKTC'de 31'i yerel 42 yeni vaka
KKTC'de 31'i yerel 42 yeni vaka
Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde iletişimde kesinti olacak
Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde iletişimde kesinti olacak
Mağusa, Girne Beşparmak ve Vatan Lions Kulüplerinden görme engellilere kol saati
Mağusa, Girne Beşparmak ve Vatan Lions Kulüplerinden görme engellilere kol saati

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim