Kaü ve Gaü, Cumartesi Lefkoşa’da dans gösterileri düzenleyecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi günü saat 15.00’de Yiğitler Burcu Park Yeri’nde başlayacak ilk etkinlikte PERA Sahne Sanatları Yüksekokulu dans öğrencileri “Sketches” adlı performans sahneleyecek.

Etkinlik, Lefkoşa Surlar İçi Arabahmet sokaklarında ve KAÜ binalarında yer alacak.



Koreografileri Jean Abrue ve Vittoria De Ferrari Sapetto ye ait olan, 22 ülkeden 62 PERA öğrencisinin sergileyeceği dans performansları Kıbrıs Amerikan Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Arabahmet Derviş Paşa Sokağı, KAÜ Yeşil Alan, Arabahmet Kültürevi, Zahra 11 ve KAÜ 55/57 Social Space’te yer alacak.