Kaü ve Gaü, Cumartesi Lefkoşa’da dans gösterileri düzenleyecek

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi günü saat 15.00’de Yiğitler Burcu Park Yeri’nde başlayacak ilk etkinlikte PERA Sahne Sanatları Yüksekokulu dans öğrencileri “Sketches” adlı performans sahneleyecek.
Etkinlik, Lefkoşa Surlar İçi Arabahmet sokaklarında ve KAÜ binalarında yer alacak.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi günü saat 15.00’de Yiğitler Burcu Park Yeri’nde başlayacak ilk etkinlikte PERA Sahne Sanatları Yüksekokulu dans öğrencileri “Sketches” adlı performans sahneleyecek.