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KAÜ Mimarlık Bölümü yaz okulu dersleri, iki yönlü eğitim seçeneği ile devam ediyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlik Bölümü yaz okulu dersleri iki yönlü eğitim seçeneği ile devam ediyor.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:55
KAÜ Mimarlık Bölümü yaz okulu dersleri, iki yönlü eğitim seçeneği ile devam ediyor
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlik Bölümü yaz okulu dersleri iki yönlü eğitim seçeneği ile devam ediyor.

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KAÜ Akademisyenleri; Yrd. Doç. Dr. Alp Karaca, Dr. Buğu Şah, Öğr. Gör. Ediz Oraç ve  Öğr. Gör. Sinem Ertaner koordinatörlügünde öğrencilere verilen belirli projeler ile öğrencilerin yaratıcı, araştırmacı ve yenilikci projeler tasarlaması amaçlandı. Projelerde temel tasarım ilkeleri, arazi analizi, halk ve şehire katkı koyabilecek ihtiyaçlar ve sürdürülebilirlik gibi konular işleniyor.  Dönem boyunca belirli zaman aralıklarıyla yapılan stüdyo jürileri, öğrencilerin sunum becerileri ve görsel presentasyon tekniklerini geliştirmelerinde katkı koyuyor.

KAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Öğrt. Gör. Ediz Oraç yaptığı açıklamada; “Her gün teknolojinin önemini daha da fazla anladığımız bu günlerde, mimarlık öğrencileri 3 boyutlu programlar kullanarak; videolar, görseller ve posterler tasarlayarak duüşüncelerini yansıtıyorlar. Yurt dışında ve yurt içinde yaşayan mimarlık öğrencileri uygulanılan yöntemin yaratıcı süreçlerine olumlu yansıdığını ve memnun olduklarını da belirtiler.”

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