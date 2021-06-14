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KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için kortej düzenledi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:00
KAÜ Mezunlar Korteji düzenledi
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, sanatsal etkinlikleri ve eğitim faaliyetleriyle Lefkoşa Surlariçi bölgesine hayat veren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, mezunlar korteji ile akademik yılı geride bıraktı.

Bando eşliğinde, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin cübbeleriyle katıldığı mezunlar korteji, Surlariçi sokaklarını canlandırdı.

Kortej, açık havada düzenlenen kokteylle devam etti.

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KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci yürüyüş sonrası yaptığı basın açıklamasında, öğrencilerin öncelikle topluma yararlı ve toplumsal farkındalığı olan birer birey olabilmeleri için emek vermeye devam ettiklerini ifade ederek, mezun öğrencilerini kutladı.

Keçeci, “öğrenci dostu Ada’da, öğrenci dostu üniversite” olma misyonuyla, her zaman öğrencilerinin önceliklerine önem vererek, onları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

KAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nin 18 Haziran saat 19.00’da gerçekleştirileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 14:00
Anahtar Kelimeler:
KAÜ Mezunlar Korteji
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