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KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Fine Talks” seminerleri bu yıl online yapılacak

03 Ocak 2021 Pazar 14:28
KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Fine Talks” seminerleri bu yıl online yapılacak
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KAÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN “FINE TALKS” SEMİNERLERİ BU YIL ONLINE YAPILACAK

SALI SAAT 15.00’TEKİ SEMİNERİN KONUKLARI MİMAR ERHAN AFŞAROĞLU, MUSTAFA AFŞAROĞLU VE ŞELAY AKKILIÇ OLACAK

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik “Fine Talks” adı altındaki seminerler dizisinin yeni konukları TS-DS Tasarım Ofisinden Mimar Erhan Afşaroğlu, Mustafa Afşaroğlu ve Şelay Aykılıç olacak.

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KAÜ’den verilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerine yönelik ve halka açık yapılan “Fine Talks” adlı seminerler dizisi pandemi sürecinden dolayı bu yıl online olarak gerçekleşecek.

Seminerler güzel sanatlar, mimarlık ve iletişim alanlarında başarı kazanmış kişilerin mesleki deneyimlerini aktarmalarından oluşuyor.

Erhan Afşaroğlu, Mustafa Afşaroğlu ve Şelay Aykılıç’ın KAÜ öğrencilerine meslek hayatındaki deneyimlerini ve başarı sırlarını aktararak merak edilen soruları yanıtlayacakları Seminer 5 Ocak Salı saat 15.00’da Google Meets üzerinden KAÜ’nün Facebook canlı yayını olarak gerçekleşecek.

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