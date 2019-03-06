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KAÜ ”Fine talks” konuğu Ayşe Hasan

KAÜ ”Fine talks” konuğu Ayşe Hasan

06 Mart 2019 Çarşamba 07:46
KAÜ ”Fine talks” konuğu Ayşe Hasan

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik ve halka açık düzenlediği “Fine Talks” adlı seminerlerin  beşincisi yarın gerçekleştiriliyor.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında yer alacak seminerin konuğu, fotoğrafçı Ayşe Hasan olacak. Seminer, Arabahmet Kültür Evi’nde saat 15.00’te başlayacak.

“Fine Talks” isimli seminerler dizisi, güzel sanatlar, mimarlık ve iletişim alanlarında başarı kazanmış kişilerin mesleki deneyimlerini aktarmalarından oluşuyor. Fotoğrafçı olan  Ayşe Hasan, fotoğraf sanatı tarihinde önemli bir yere sahip Dorothea Lange & Diana Arbus’la ilgili sunum yapacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci, emekçi kadınların gündemde olduğu 8 Mart haftasında tarihte yer almış iki ünlü kadın fotoğrafçının hayatlarının ve eserlerinin konuşulacak olmasının  yeni nesillere yol gösterici nitelikte olacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 06.03.2019 10:53
Anahtar Kelimeler:
Fine TalksAyşe HasanKAÜ
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