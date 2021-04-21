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KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akademisyeni Doç. Dr. Melahat Arıklı, Pakistan’ın Lahore kentinde bu yıl 5’incisi gerçekleşen “Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Online Konferansı”nda, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akademisyeni Doç. Dr. Melahat Arıklı, Pakistan’ın Lahore kentinde bu yıl 5’incisi gerçekleşen “Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Online Konferansı”nda, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü.

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KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Melahat Arıklı, Online platformda gerçekleşen ve bu yıl Lahore Kadın Üniversitesi tarafından organize edilen konferansta, “Kıbrıs Türk Basınında Dilin Önemi” konusunda gerçekleştirdiği sunum ile, Konferans komitesinin değerlendirmesi sonucu, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görüldü.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 16:33
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