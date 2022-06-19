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KAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

19 Haziran 2022 Pazar 15:15
KAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni  yapıldı.

KAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Surlariçi’nde Social Space 55/57’de açık alanda yer alan törene Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Müdürü Behçet Çelebi, Kıbrıs Sağlık ve Tolum Bilimleri Üniversitesi Rektörü İbrahim Levent, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Hasan Ali Bıçak ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Ali Haydar katıldı.

-Keçeci: “Her geçen gün büyüyerek…”

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Gökçe Keçeci törende yaptığı konuşmada, KAÜ’nün  her geçen gün daha da büyüyerek yeni mezunlarını uğurlamaya devam ettiğini belirtti. KAÜ’nün  sosyal sorumluluk projeleriyle, toplum ve kamu yararını gözeten yaklaşımıyla, insan ve hayvan haklarına göstermiş olduğu duyarlılıkla hümanist bir vizyonu olduğunu ve gelecekte de daha fazla projeyle toplum ve yükseköğrenimi birleştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

-Karaca: “Donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz”

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri Alp Karaca da konuşmasında geleceği temsil eden öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Karaca, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde tarihle ve kültürle iç içe donanımlı akademisyen kadrosuyla donanımlı mezunlar yetiştirdiklerini de söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları takdim edildi; dereceye giren öğrenciler konuşmalar yaptı ve tören kokteylle sona erdi.

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Son Güncelleme: 19.06.2022 22:31
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