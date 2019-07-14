Katırcı ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesi bugün Büyükkonuk’ta toprağa verildi.Büyükkonuk’taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bakanlar Milletvekilleri, Siyasiler, Belediye Başkanları ve bölge halkı katıldı.
48 yaşındaki baba Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki anne Filiz Katırcı, 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki Mert Katırcı Büyükkonuk Mezarlığı’ndaki cenazesinde gözyaşları sel oldu.