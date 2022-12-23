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“Katılımcı ve demokratik bir yönetim vadediyoruz”

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, bugüne kadar yapamayacağı, yerine getiremeyeceği hiçbir şeyin sözünü vermediğini vurguladı

23 Aralık 2022 Cuma 09:14
“Katılımcı ve demokratik bir yönetim vadediyoruz”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Gönyeli - Alayköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Amcaoğlu, bugüne kadar yapamayacağı, yerine getiremeyeceği hiçbir şeyin sözünü vermediğini, bundan sonra da vermeyeceğini söyledi. Amcaoğlu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi için katılımcı ve demokratik bir yönetim sözü verdi.

Hüseyin Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, çok güçlü bir ekiple birlikte “İmzamız bir sözümüz bir” diyerek bu yola çıktıklarını vurguladı, “26 Aralık sabahından itibaren de sözümüzle, imzamızla ne dediysek, aynen öyle olacak” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’ün, hak ettiği gerçek çağdaş,  hizmeti alacağını ve bunun lafta kalmayacağını kaydetti.

Hüseyin Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Biz değişimin şart olduğunu hep söyledik. Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’de tüm temaslarımızda halkımız da değişimin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Tutamayacağımız sözler vermedik. Birileri ne yazık ki söylemediğimiz şeylerle, hiç bulunmadığımız vaatlerle bizi vurmaya çalışıyor. Oysa bizim tek vaadimiz alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte, üzerinde titizlikle durarak hazırladığımız projelerin hayata geçmesi ve rozete bakmaksızın, son derece katılımcı ve demokratik yöntemlerle yürüteceğimiz belediye yönetimidir.”

“Hayatım boyunca kimseyi siyasi rozetine göre ayırmadım, ayırmayacağım” diye konuşan Hüseyin Amcaoğlu, “kimseyi ayırmadan verdiğim en önemli söz, ‘hizmet’tir. Gönyeli’yi, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’ü hak ettiği en çağdaş yönetim şekliyle geleceğe taşıyacağız” dedi.

Hüseyin Amcaoğlu, “her platformda dile getirdiğim gibi, görevimi layıkıyla yapacak, söz verdiğim projelerimi iki dönemde hayata geçirecek ve hizmet bayrağını mutluluk ve huzur içerisinde yeni bir arkadaşa teslim edeceğim. Bunun da sözünü veriyorum” diye konuştu.

Kaynak: Adalet Kıbrıs

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