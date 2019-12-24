Kasım ayı yem analiz sonuçlarını

Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.
Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.
Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.
Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.