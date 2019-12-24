Kasım ayı yem analiz sonuçlarını

Buna göre 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü tarafından yem fabrikalarının rutin olarak denetlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Kasım ayı içerisinde 4 yem fabrikasından ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan toplam 16 yem numunesi alındığı ve analizlerin yaptırıldığı belirtildi.

Buna göre 8 süt yemi, 4 besi yemi ve 4 yem hammaddesinde yapılan analiz sonuçlarında, 3 besi yeminde beyan edilen oranın üzerinde protein içerdiği, 8 süt yemi ve 1 besi yeminde ise yağ oranlarının beyan edilen limitin altında olduğu belirlendi.

Dairenin düzenli olarak yem fabrikalarından yem numunesi alımına devam edeceği ve analiz sonuçlarının Bakanlığın sitesinde yayınlanacağı kaydedildi.