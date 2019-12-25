Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı için 105 üreticiye 70 bin 560 TL tazminat ödendiğini açıkladı.
Kasım ayı büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi
Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı için 105 üreticiye 70 bin 560 TL tazminat ödendiğini açıkladı.
25 Aralık 2019 Çarşamba 14:45
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin alacaklarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyenlerin ise çeklerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.
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