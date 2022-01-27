Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Daire Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 baş kasaplık keçi ve 100 baş kasaplık oğlak kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satışa sunulacak. Taban fiyatı keçi için 22 TL/kg ve oğlak için 35 TL/kg olarak belirlendi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ve İdare’nin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedilen açıklamada, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.

Kasaplık satışına sunulan keçi ve oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilecek.



Tekliflerin en geç 4 Şubat Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılacağı, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edildi.İhaleyi kazananların en geç 11 Şubat Cuma tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğu, bu tarihte mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.