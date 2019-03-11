Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kapalı zarf yöntemi ile 5 baş tosun ve 50 baş kuzu satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, satışlar canlı ağırlık üzerinden yapılacak ve teklifler KDV’siz olarak verilecek.

Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi kazananlar en geç 29 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda. Hayvanların alınmaması durumunda, ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan hayvanlar Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek. Tekliflerin en geç 20 Mart Çarşamba saat 11.00’e kadar, Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Devlet Üretme Çiftliklerinde her yaşta damızlık büyükbaş satışları nın devam ettiği belirtilen açıklamada, ilgilenenlerin Çömlekçi DÜÇ’ye başvurmaları istendi.

