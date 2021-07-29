banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
banner376

Karzaoğlu: “Ormanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, orman yollarına ve ormanlık alanlara bugünden itibaren 4 Ağustos Çarşamba gününe kadar girişlerin yasaklandığını duyurdu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 17:15
Karzaoğlu: “Ormanlara girişler ve ateş yakmak yasaklandı”

Karzaoğlu, orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dâhil olmak üzere ateş yakmanın yasaklandığını da bildirdi.

Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre bölgenin alçak basınç, nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesi ile yangın olasılığının çok yüksek durumda olması ve sıcak havanın etkisinde kalması, rüzgârın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”

Türkiye’deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisi ile ülkeye ulaşan dumanların, ne kadar ciddi bir durumda olunduğunu gösterdiğine işaret eden Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye’de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs’ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınlarının, geniş alanlara yayıldığına ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına vurgu yapan Karzaoğlu, ülkede de birtakım önlemler almanın zaruri hale geldiğini ifade etti.

banner341
Karzaoğlu, alınan önlemleri şöyle açıkladı:

“1. İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29/07/2021 saat 15:00-04/08/2021saat 24:00 Çarşamba tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasası’na göre dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak girı̇şler yasaklanmıştır. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.

2. Orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.”

“EN KÜÇÜK DUMANIN DAHİ BİLDİRİLMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Cemil Karzaoğlu, vatandaşların görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 199 itfaiye hatlarına bildirmelerinin erken müdahale için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

“Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına yönelik inancımız tamdır” diyen Karzaoğlu, “Günümüzde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, tüm canlılara nefes sağlayan doğamıza hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 29.07.2021 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTB, “Covid 19’da gelinen nokta endişe verici”
KTTB, “Covid 19’da gelinen nokta endişe verici”
Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“
Avcı: “17 ayda Kovid 40 can, trafik de 40 can aldı“
Tatar: “Maraş’ı insanlığa açtık”
Tatar: “Maraş’ı insanlığa açtık”
Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor
Gıda güvenliği ile ilgili yeni AB projesi başlıyor
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var
Zahra Sokak için yayalaştırma kararı yok, niyeti var
Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu
Sosyal medya paylaşımları başına bela oldu
Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı
Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı
Bir grup Mağusalı, “Mağusa Kent Müzesi” kurulması için girişim başlattı
Bir grup Mağusalı, “Mağusa Kent Müzesi” kurulması için girişim başlattı
Memursen 1 Ağustos’u kutladı
Memursen 1 Ağustos’u kutladı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restoranın bahçesine girdi!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restoranın bahçesine girdi!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim