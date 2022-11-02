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Kart hırsızlarına 8 gün tutukluluk
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Kart hırsızlarına 8 gün tutukluluk

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:11
Kart hırsızlarına 8 gün tutukluluk

(Kamalı Haber) – Buldukları kredi kartı ile 1 ay casino gece kulüplerinde sefa süren zanlılar Cumali Özhan, Oğuzhan Koca, 16 yaşındaki M.K ve Efe Berk
Orbay dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 25.08.2022-28.10.2022 tarihleri arasında Balıkesir’de, Cihangir’de sakin zanlı Cumali Özhan’ın (E-42) Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Balıkesir’de sakin Gazi Akıncı’nın direktörlüğünü yaptığı Bafra Gıda Ltd. adına 550 bin TL limitli kredi kartını sirkat ederek bahse konu kartı kart limitini zanlı Oğuzhan Koca ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlılar M.K ve Efe Berk Orbay’ın da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, müştekinin söz konusu kredi kartını, market alışverişi yapması için 16 yaşındaki M.K’ya verdiğini ve M.K’nın kartı müştekiye iade etmediğinin belirlendiğini anlattı.Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, kredi kartıyla yapılan 75 harcamanın araştırılacağına, söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 02.11.2022 13:28
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