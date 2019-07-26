Karşıyaka Girne Arası Toplu Taşımacılığa Düzenleme Getiriliyor

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Karşıyaka’dan, Girne’ye kadar olan güzergahta toplu taşımacılık için durak belirleme çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Trafik Dairesi, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi’nin iş birliğinde, Güzelyalı Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde otobüs durakları için yer tespiti çalışmaları tamamlanıyor.

Çalışmada, otobüs duraklarına bir standart getirilmesi, modernleştirilmesi ve engelsiz hale getirilmesinin hedeflendiği; buna ek olarak otobüs ile minibüslerin duraklar dışında yolcu indirip bindirmesinin caydırıcı hale getirilmesi için, duraklar dışında yolcu indirip bindirdiği tespit edilen ticari araçların işletme izinlerinin iptali dahil, bir dizi sert önlem alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

(ID/GÜL)

