Karşıyaka Girne Arası Toplu Taşımacılığa Düzenleme Getiriliyor

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Karşıyaka’dan, Girne’ye kadar olan güzergahta toplu taşımacılık için durak belirleme çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
Çalışmada, otobüs duraklarına bir standart getirilmesi, modernleştirilmesi ve engelsiz hale getirilmesinin hedeflendiği; buna ek olarak otobüs ile minibüslerin duraklar dışında yolcu indirip bindirmesinin caydırıcı hale getirilmesi için, duraklar dışında yolcu indirip bindirdiği tespit edilen ticari araçların işletme izinlerinin iptali dahil, bir dizi sert önlem alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.
(ID/GÜL)