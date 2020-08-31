Karşıyaka\'da Ülkeye Kaçak Giren 11 Suriyeli Bulundu

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.

Polisin açıklamasına göre, olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında, Güzelyalı yakınlarında meydana geldi.

Henüz tespit edilemeyen onaylanmamış limandan yapıldığı tahminbedilen kaçak girişle ilgili soruşturma devam ediyor.

(FEZ)