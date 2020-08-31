Karşıyaka\'da Ülkeye Kaçak Giren 11 Suriyeli Bulundu

Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Henüz tespit edilemeyen onaylanmamış limandan yapıldığı tahminbedilen kaçak girişle ilgili soruşturma devam ediyor.
(FEZ)
Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Karşıyaka\'da KKTC\'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Lefkoşa, 31 Ağustos 20 (TAK): Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Henüz tespit edilemeyen onaylanmamış limandan yapıldığı tahminbedilen kaçak girişle ilgili soruşturma devam ediyor.
(FEZ)