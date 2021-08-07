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“Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi” ilk etabı gerçekleştirildi

Taşkent Doğa Parkı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Telsim iş birliğinde ve Lapta Belediyesi desteği ile hayata geçirilen, “Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi”nin ilk etabı, dün Güzelyalı Halk Plajı’nda gerçekleşti. 

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
“Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi” ilk etabı gerçekleştirildi

Girne bölgesindeki deniz kaplumbağası yumurtlama alanından bir tanesi olan Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirilen etkinlikte, yumurtalarından yeni çıkan kaplumbağaların hayata ilk adım atışları gözlemlendi. 
Taşkent Doğa Parkı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyalı Sahili’nde saat 19.00’da başlayan etkinliğe, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, birçok çevre derneği ve basın kuruluşlarının yanı sıra geniş bir katılımcı kitlesi katıldı.

BASAT 
Etkinlikte konuşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, amaçlarının kaplumbağalara zarar vermeden daha iyi ortamların yaratılması olduğuna işaret ederek, Karşıyaka’daki Güzelyalı sahilinin  Alagadi ve Akdeniz sahilleri arasındaki ek kaplumbağa yumurtlama sahili olması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. 
Sahilin yola yakın olmasının ve sahil şeridinin kısa olmasının insanlarla deniz kaplumbağaları arasındaki temasın yakın olmasına neden olduğuna dikkat çeken Basat, Lapta Belediyesi ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde çalışmaların başlatıldığını kaydetti. 
Amaçlarının, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının daha iyi korunabilmesi, insanların kaplumbağalara zarar vermeden doğal döngülerini daha iyi sürdürecekleri ortamı yaratmak olduğunun altını çizen Basat “İnşallah bugünden sonra deniz canlılarımız için daha iyi olacak” dedi. 

AKTUĞ
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, kaplumbağaların yüzde 11’inin bu sahili tercih ettiklerine işaret ederek, burada 2 tane işletme olduğunu, birinin özel, diğerinin ise Lapta Belediyesi’ne ait bir halk plajı olduğunu söyledi. 
Aktuğ konuşmasını şöyle sürdürdü: 

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“Biz belediye olarak önceden de Kaplumbağalarımızı koruyacak şekilde sahil temizliğini yapıyorduk fakat bu yıl çok daha büyük bir adım atıyoruz, Taşkent Doğa Parkı ve Telsim ile bu konuda daha neler yapabileceğimizi bugünden başlayarak duyuruyoruz. Turizm ve Çevre Bakanlığına, Telsim’e ve Taşkent Doğa Parkına doğamıza, kasabalarımıza ve çevremize sahip çıkmakta yardım ettikleri için ayrıca teşekkür ederim.” 
Aktuğ, güzel bir başlangıçla startı verilen projenin herkese hayırlı olmasını dileklerini iletti.

TANPINAR 
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, felaketlerin peşi sıra yaşandığı bir dönemde yeni hayatlara destek vermenin umut verici olduğunu söyleyerek, çevremizde bu kadar doğal felaketin yaşandığı bir dönemde, bugün burada çok önemli ve keyifli bir çevre projesinin hayata geçiriliyor olmasından dolayı kurumu adına büyük heyecan duyduğunu ifade etti. 
Tanpınar, “Çevremiz gerçekten çok ciddi tehditlerle karşı karşıya. Dolayısı ile, Lapta Belediyesi, Taşkent Doğa Parkı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı ile böylesi bir projeyi hep birlikte yapıyor olmak, bizi umutlandırıyor. Bugün çocuklarımızla burada, geleceğe ışık tutmak ve doğamızı koruyarak, gelecekte çocuklarımıza teslim etmenin sorumluluğunu yaşayan insanlar olarak bulunmaktan dolayı da bir görevi yerine getiriyoruz. Nesilden nesile emanet duygusu ile korunarak geleceğe taşınması gereken doğamız, her seferinde daha da bozuluyor. Bu kabul edilemez ve dünyamızı yaşanamaz bir hale getiren bir durum” şeklinde konuştu. 

KARŞIYAKA GÜZELYALI SAHİLİ KAPLUMBAĞA PROJESİ’ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
İki etapta tamamlanacak “Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi”nin ilk etabında, bölgede bulunan işletmelerinin ışıkları kaplumbağaları rahatsız etmeyecek şekilde kırmızı ile kaplanacak, sahil uyarı levhaları konumlandırılacak, bölgeye kamera yerleştirilerek 7/24 yuvaların izlenmesi sağlanarak, sahile araç girişini kontrol altına alacak alt yapı hazırlanacak. 
İkinci etapta ise, 450 metre uzunluğundaki anayol deniz cephesi bir metrelik doğal örtü ile kapatılarak, araçların far ışıklarının sahile ulaşması engellenecek ve bölgedeki kumul habitatların restore edilmesi adımları hayata geçirilecek.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 12:19
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi
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