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‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’ hayat buluyor

Taşkent Doğa Parkı ve Telsim, deniz kaplumbağalarının yaşama tutunması adına önemli bir projeye imza atıyor

05 Ağustos 2021 Perşembe 16:04
‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’ hayat buluyor

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Taşkent Doğa Parkı ve Telsim işbirliğinde ve Lapta Belediyesi desteği ile hayata geçirilecek olan, ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin ilk etabı, 6 Ağustos Cuma günü, Güzelyalı Halk Plajı’nda gerçekleştiriliyor. Girne bölgesindeki sayılı deniz kaplumbağası yumurtlama alanından bir tanesi olan Güzelyalı Sahili’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, yumurtalarından yeni çıkacak olan kaplumbağaların hayata ilk adım atışları gözlemlenecek. Etkinlik Güzelyalı Sahili’nde saat 19.00’da başlayacak.

İki etapta tamamlanması planlanan proje, kaplumbağa yumurtlama alanı olan Güzelyalı Sahili’ndeki ışık kirliğliğinin azaltılması ve sahilin insan etkilerinden minimum düzeyde zarar görmesinin hayata geçirilmesini kapsıyor.

YUMURTADAN ÇIKAN KAPLUMBAĞALARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI YAPAY IŞIK

Yaklaşık bin yumurtada bir adet yavrunun üreme ergenliğine ulaşma şansı bulabildiği deniz kaplumbağaları nadir bir popülasyona sahiptirler. Ortalama 50 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkan yavrular, hayatta kalmak için hemen denize ulaşabilmelidirler. Yırtıcılardan ve güneşten korunmak için güneşin batışından sonra yumurtadan çıkan yavrular, ay ışığının denize yansımasını hep birlikte takip ederek denize ulaşmaya çalışırlar ve bu sayede zorlu yolculuklarının ilk etabını tamamlamış olurlar.

Ancak günümüzde sahillerde artan yapılaşma nedeni ile yapay ışıklandırmaların artması, gece karanlığında en zayıf ışığa dahi duyarlı olan kaplumbağa yavrularının yönlerini şaşırmasına ve kısıtlı enerjilerini harcayarak telef olmalarına neden olmaktadır.

TANPINAR: “DOĞAMIZ, ANCAK HAYATA GEÇİRİLEN DUYARLI PROJELERLE KORUNABİLECEK VE GELECEĞE TAŞINABİLECEK.”

Nesilleri küresel ölçekte tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelelerinde verilen her desteğin önemine dikkat çeken Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Taşkent Doğa Parkı ile ortak proje kapsamında, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşma serüvenlerine destek oluyoruz.” dedi.

Kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıktıktan sonra, denize giden yollarını kolayca bulabilmeleri için gerekli altyapının tamamlanacağını da belirten Tanpınar, “Doğal güzellikler ancak hayata geçirilen duyarlı projelerle geleceğe taşınabilir” ifadesini kullandı.

Teknolojik dönüşümde öncü şirket olma hedefiyle Telsim’in çalışmalarını hiç hız kesmeden sürdürdüğünü de hatırlatan Tanpınar, teknoloji ile sosyal sorumluluk yaklaşımlarını bir kez daha birleştirerek, Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’ne de önemli bir imza atıldığının vurgusunu yaptı.

BASAT: “BÖYLE BİR PROJE İÇERİSİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ.”

Taşkent Doğa Parkı direktörü Kemal Basat ise başta nesli tükenme tehlikesi olan hayvan ve bitki türleri olmak üzere tüm canlıların ve bu canlıların doğal yaşam ortamlarının korunmasının ancak Karşıyaka Projesi’nde olduğu gibi iş birliği ile gerçekleşebileceğini vurguladı. Turizm ve Çevre Bakanlığı, Taşkent Doğa Parkı ve Telsim’in bu proje ile ülkemizde birlik ve beraberlik adına neler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birini sergildiğini kaydeden Basat, diğer taraftan Telsim gibi teknoloji konusunda öncü bir kurum ile Taşkent Doğa Parkı’nın doğa koruma ve araştırma konusundaki deneyimleri birleştiğinde, örnek projelerin ortaya çıktığını belirtti. Basat, “böyle bir proje içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘KARŞIYAKA GÜZELYALI SAHİLİ KAPLUMBAĞA PROJESİ’ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

İki etapta tamamlanacak olan ‘Karşıyaka Güzelyalı Sahili Kaplumbağa Projesi’nin ilk etabında, bölgede bulunan lişletmelerinin ışıklarının kaplumbağaları rahatsız etmeyecek şekilde kırmızı ile kaplanması, sahil uyarı levhalarının konumlandırılması, bölgeye kamera yerleştirilerek 7/24 yuvaların izlenmesi ve sahile araç girişini kontrol altına alacak alt yapının hazırlanması.

İkinci etapta ise 450 metre uzunluğundaki anayolun deniz cephesinin, bir metrelik doğal örtü ile kapatılarak, araçların far ışıklarının sahile ulaşmasının engellenmesi ve bölgedeki kumul habitatların restore edilmesi adımları hayata geçirilecek.

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