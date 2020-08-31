Karşıyaka'da Ülkeye Kaçak Giren 11 Suriyeli Bulundu

Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Henüz tespit edilemeyen onaylanmamış limandan yapıldığı tahminbedilen kaçak girişle ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 31.08.2020 13:39
Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Karşıyaka'da KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu toplam 11 kişi bulundu.
Henüz tespit edilemeyen onaylanmamış limandan yapıldığı tahminbedilen kaçak girişle ilgili soruşturma devam ediyor.