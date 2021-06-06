Karşılıklı geçişlerin üçüncü günü

Polis Basın Subaylığı’nın 00.00 ile 18.00 arasındaki 18 saatlik zaman diliminde KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 sınır kapısından giriş ve çıkışlara ilişkin açıklamasına göre, 668’i KKTC, 2 bin 424’ü Güney Kıbrıs ve 1068’i de diğer ülkeler uyruklu toplam 4 bin 180 kişi KKTC’ye girdi.

KKTC’den çıkış yapıp Güney Kıbrıs’a geçenler ise 969 KKTC, 1508 Güney Kıbrıs ve 778 de üçüncü ülke uyruklular olmak üzere toplam 3 bin 255 kişi olarak kayıtlara geçti.

Hem girişlerde hem de çıkışlarda en fazla kullanılan kapı Metehan oldu.