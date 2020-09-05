Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı.
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.