banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.952
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8900
EURO
8.7748
Olmasaydı Türkiye
Olmasaydı Türkiye
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Modern pandemide virüsle birlikte yaşamak...
Hayat neden bu kadar zor?
Hayat neden bu kadar zor?
“Benim çocuğumun suçu ne!”
“Benim çocuğumun suçu ne!”
banner364

Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 14:40
Karşı şeride geçip park halindeki minibüse çarptı
banner337
banner351

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçen salon araç, park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

banner341
Polisin açıklamasına göre, Abdullahi Bashir Bakarı (E-25), saat 13.15 sıralarında yönetimindeki ZRB 496 plakalı araçla Abdi İpekçi Caddesi üzerinde doğu istikametine süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’ne dönüşe geçmeye çalışırken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı seride geçmesi sonucunda, otobüs durağında duran Zeki Kayabaşı (E-61) yönetimindeki THU 455 plakalı minibüse çarptı.

Soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2020 14:57
Anahtar Kelimeler:
Zeki KayabaşıAbdullahi Bashir Bakarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Sandık Seçmen Listeleri Yarın Askıya Alınıyor
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
Ltb El Ele Kreşi’nde Tören Düzenlendi
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
80 yılın en sıcak Eylül’ü yaşanıyor
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti
Tufan Erhürman Girne Halk Evi’ni ziyaret etti
Denktaş GİAD’ı ziyaret etti
Denktaş GİAD’ı ziyaret etti
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak
Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü Kutlanacak; Şehitler Anılacak
Cumhurbaşkanı Adaylarına İtirazlar Bugün Ve Yarın Yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Adaylarına İtirazlar Bugün Ve Yarın Yapılabilecek
KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek
KKTC'de “Akdeniz fırtınası” esecek
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 888, Meksika'da 522 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim